Récompensés, Harry Styles, Lizzo et Bonnie Raitt ne s’inclinent pas face à Beyoncé: le bilan des Grammy Awards 2023

« About Damn Time », Lizzo

– Chanson de l’année, attribué aux auteurs et compositeurs -

« Just Like That » -- Bonnie Raitt, auteure (Bonnie Raitt)

– Révélation de l’année -

Samara Joy

– Meilleur album de rap -

« Mr. Morale & the Big Steppers », Kendrick Lamar

– Meilleur album de rock -

« Patient Number 9 », Ozzy Osbourne

– Meilleur album de pop vocale -

« Harry’s House », Harry Styles

– Meilleure bande-son de jeu vidéo -

« Assassin’s Creed Valhalla : l’Aube du Ragnarök » -- Stephanie Economou, compositrice

– Les artistes avec le plus de récompenses -

Beyoncé 4

Kendrick Lamar 3

Brandi Carlile 3

Bonnie Raitt 3

Encanto 3