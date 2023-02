Prise en main – POCO X5: quand le petit frère se fait voler la vedette par le grand

Qui plus est, il est bon de rappeler que l’on est ici sur du milieu de gamme (il s’agit du POCO X5 et non du X5 Pro). Le toucher est donc, et sans surprise, très plastique. Sa légèreté perturbera également les habitués de smartphones plus haut de gamme.

Comparaison est raison ?

Si le constructeur propose naturellement une fiche technique plus impressionnante pour la version Pro, le X5 souffre d’une différence de prix assez minime. Si l’on ne prend pas en compte les offres spéciales de lancement*, on a un écart de 50 euros. Cela reste un budget attention mais l’écart technologique entre les deux versions est, lui, plus important. Meilleure puce (et donc plus de puissance pour le Pro), meilleur appareil photo (108 Mpx contre 48 Mpx, même si cela ne veut pas toujours dire grand-chose), meilleure batterie et charge plus rapide (67W contre 33W), meilleur écran…

Notons tout de même que, lors de notre test, les clichés pris à l’aide du POCO X5 nous ont surpris. C’est le point positif de l’appareil qui permet de capturer des photos d’assez bonne facture.

Un argument à faire valoir contrairement à l’OS de l’appareil. Tournant sous MIUI Global, le téléphone est livré avec une kyrielle d’applications inutiles et le rendu général n’est pas, en toute subjectivité, des plus agréables.

Loin d’être ridicule, le POCO X5 souffre de la concurrence du POCO X5 Pro. S’il n’y avait pas eu une si petite différence de prix, la comparaison n’aurait pas lieu d’être. Nous aurions alors parlé d’un téléphone au très bon rapport qualité/prix. Mais là, le vrai flagship-killer lui vole la vedette.

Prix et disponibilité

Le POCO X5 5G est disponible en trois couleurs (Vert, Bleu et Noir) au prix de :

- 299 euros pour la version 6GB+128GB (offre de lancement jusqu’au 13 février à 249 euros)

- 349 euros pour la version 8GB+256GB (offre de lancement jusqu’au 13 février à 299 euros)

Le POCO X5 Pro 5G est disponible en trois couleurs (Noir, Bleu et Jaune) au prix de :

- 349 euros pour la version 6GB+128GB (offre de lancement jusqu’au 13 février à 319 euros)