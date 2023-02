Vous avez mal dormi cette nuit? Voici peut-être pourquoi…

En 2013, les chercheurs du laboratoire de chronobiologie de l’Université de Bâle se sont basés sur des données collectées par le passé, pour une autre recherche sur le sommeil. Des volontaires avaient passé 64 nuits à dormir dans une pièce obscure isolée du monde extérieur, sans bruit et sans lumière. Parmi deux groupes de volontaires, il y avait un premier panel de 9 femmes et 8 hommes jeunes, entre 20 et 31 ans et un deuxième panel, plus âgé, entre 57 et 74 ans, constitué de 8 femmes et 8 hommes. Les enregistrements se sont prolongés sur plusieurs jours, sans aucune information, donc, sur le cycle lunaire au moment des mesures.