Infrabel constate une nette recrudescence des vols de câbles en 2022

Alors que 153 actes de malveillance de ce type ont été relevés en 2021, 466 l’ont été l’an dernier. C’est un record selon le communiqué de presse. Cela représente une augmentation de plus de 300 %.

Au niveau géographique, Infrabel a calculé que plus de 83 % des vols ont été perpétrés en Wallonie, 12 % en Flandre et 5 % à Bruxelles. Deux tiers des faits ont été commis dans la zone autour de Charleroi (296 faits – 64 %). Les autres se produisent principalement dans les arrondissements de Liège (62 faits – 13 %), Anvers (34 faits – 7 %) et Bruxelles (21 faits – 5 %).