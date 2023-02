Tony et Sofiia refont parler d’eux en 2023: l’homme, qui a quitté sa petite amie pour la réfugiée ukrainienne, a été menotté et arrêté après une dispute avec Sofiia!

C’était en mai dernier que Tony Garnett, 30 ans et sa compagne Lorna, 28 ans ainsi que leurs deux enfants accueillaient Sofiia Karkadym, une réfugiée ukrainienne de 22 ans dans leur maison. En à peine dix jours, Tony, le père de famille, quittait sa femme et ses enfants pour vivre le grand amour avec Sofiia Karkadym. Il la quittera pour donner sa chance à une autre femme mais ça ne sera pas concluant.

Quelques mois après leur séparation. Tony a décidé de regagner le cœur de sa belle ukrainienne et pour ça, il était prêt à tout ! Tony et Sofiia étaient en effet restés en contact par des appels téléphoniques réguliers et Tony a décidé d’aller la voir en Ukraine… Après quelques semaines heureuses avec ses parents et sa grand-mère, le couple a décidé de retourner au Royaume-Uni pour vivre ensemble dans le Yorkshire.