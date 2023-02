Dans la Marne, un phare trône au milieu des vignes

Le champagne ne connaît pas la crise

« Ici, l’idée, c’est d’expliquer à quoi correspond la zone d’appellation champagne, de présenter la montagne de Reims et ses particularités, mais aussi de décrire les vignes sur lesquelles les fenêtres donnent », décrit Frédérique Pinchon, directrice du phare depuis 2004. Quelques mètres plus loin, d’autres styles de panneaux, plus petits, et surtout accompagnés chacun de photos, décrivent le métier de vigneron/bûcheron. « Car oui au siècle dernier, les vignerons étaient aussi des bûcherons, ils devaient travailler le bois », explique la directrice, qui a elle-même grandi au sein de la montagne de Reims. « Au fond de moi, j’aurais adoré être vigneronne, mettre un peu de moi dans un champagne », confie-t-elle.