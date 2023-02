Une infraction au code de la route à Ixelles permet de découvrir une importante somme d’argent et de faux papiers

C'est une infraction au code de la route près de la rue Defacqz à Ixelles qui a provoqué l'intervention de la patrouille. En effet, le conducteur avait franchi un feu rouge mais s'est retrouvé bloqué dans le trafic un peu plus loin. Lorsque les inspecteurs sont sortis de leur véhicule, ils ont remarqué que l'homme était engagé dans un appel vidéo via son smartphone et ce, pendant le trajet.

Le suspect a présenté une carte d'identité et un permis de conduire avec une différence dans les noms. Les inspecteurs ont soupçonné qu’il s’agissait de faux, ce qui a été confirmé après analyse. Avec l’aide d’une équipe de la brigade canine, la voiture a été fouillée. Le particulier était en possession de deux enveloppes contenant un montant total de 24.970 euros.