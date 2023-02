Travaux en cours à Hermée: «Cela ne semble pas plaire à quelques inciviques qui remontent la rue en sens interdit», tempête la police de la Basse-Meuse qui va réaliser des contrôles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Plusieurs mesures de circulation et déviation ont été mises en place dans le cadre des travaux d’egouttage relatifs à la construction du bassin d’orage rue de Fexhe-Slins. Et notamment la mise en sens unique de la rue Neuve.

Mais beaucoup semblent ne pas respecter celui-ci, comme le relève la zone de police de la Basse-Meuse : « Malheureusement, cela ne semble pas plaire à quelques inciviques qui remontent la rue en sens interdit et ce en dépit du bon sens et au risque de provoquer un accident », assure la police qui prévient : « Afin de veiller au respect des mesures en place et d’assurer ainsi la sécurité de tous, nous vous informons que dès ce lundi 6 février, divers contrôles seront réalisés à plusieurs moments de la journée par notre zone de police et chaque contrevenant sera verbalisé. À bon entendeur… »