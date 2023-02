«Inutile», «Vous vous attendiez à quoi», «Trop gênante»: la nouvelle fonctionnalité d’Instagram dézinguée par les utilisateurs!

Après une phase test en Asie et en Amérique, la mise à jour lançant les « Notes » sur Instagram a été déployée dans toute l’Europe et au Japon. Pour faire simple, une note, c’est un maximum de 60 caractères qui s’affichent dans une nouvelle section située en haut de votre messagerie. Le but est très simple : partager ses pensées pour interagir avec les autres utilisateurs de l’application.

Comme pour les stories, les notes s’affichent durant 24 heures et peuvent être supprimées ou remplacée à tout moment. Sauf que cette nouvelle fonctionnalité est vivement critiquée sur les réseaux sociaux.