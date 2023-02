«C’est une honte», «Vous êtes à gerber»: cette interview dans «Sept à Huit» sur TF1 ne passe pas auprès des internautes (vidéo)

Ce 5 février, la journaliste faisait le portrait de Charles Sobhraj, plus connu sous le nom du Serpent, et qui a inspiré la série du même nom, véritable phénomène Netflix en 2021. Pour rappel, l’homme est soupçonné d’avoir commis une vingtaine de crimes dans plusieurs pays d’Asie. Arrêté en 1976, Charles Sobhraj, d’origine française, a été libéré de prison en décembre dernier.

S’il était l’invité de « Sept à Huit », c’était notamment pour faire la promotion de son prochain livre. Ça ne passe pas pour les internautes, qui ne comprennent pas pourquoi TF1 donne une telle visibilité à un tueur en série. « C’est immonde d’avoir invité un manipulateur et un meurtrier me crespo et TF1 vous n’avez aucun respect pour les victimes », « TF1 vous êtes à gerber » ou encore « Je suis sidérée, c’est une honte », peut-on lire sur Twitter.