Enseignement: le front commun syndical rencontrera Paul Magnette ce mardi

Le front commun syndical entend d’ailleurs rencontrer prochainement les autres présidents de partis au pouvoir en Fédération Wallonie-Bruxelles, à savoir le MR et Ecolo.

Depuis un an maintenant, les syndicats des enseignants ont engagé un mouvement de protestation. Ils réclament des avancées sur la taille des classes (le nombre maximal d’élèves face aux enseignants) et rejettent le projet de réforme de l’évaluation des profs et directions.