Séisme dévastateur et meurtrier en Turquie et Syrie: le château de Gaziantep, symbole de la ville turque, s’est effondré (photo)

Les pertes humaines sont incalculables. Au moment d’écrire ces lignes, près de 912 personnes sont mortes et plus de 5000 autres sont blessées. La Turquie et la Syrie font face à un tremblement de terre dévastateur.

de videos

Sur le plan immobilier, les dégâts aussi sont importants. Selon les premières constatations, près de 1800 immeubles se sont effondrés. plus tard, on faisait état de près de 2800 bâtiments.