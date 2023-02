1 Je vois plus Anderlecht parvenir au top 8 que les Zèbres.

« Anderlecht reste sur un 7 sur 9 et trois matches sans encaisser de but . Les Mauves avaient déjà un bon gardien avec Van Crombrugge, son remplaçant Verbruggen n’en finit pas de sortir des ballons chauds comme à 0-1 devant Sakamoto vendredi à Ostende, Vertonghen est dans une spirale ascendante et donne plus de confiance à Debast. On ne va plus parler du maintien – ce que je trouvais ridicule – mais il est évident qu’il faut encore améliorer la qualité de jeu. Les 20 premières minutes, les Mauves ont quand même été bousculés à Ostende, actuelle lanterne rouge. Par rapport aux Zèbres, ils ont plus de chances d’être dans le top 8 alors qu’ils vont affronter Saint-Trond. Les hommes de Mazzù ont été dominés pendant 40 minutes à Malines. Une fois à 10, le match a changé et Charleroi, où Felice est passé à 4 en défense et a fait entrer 3 joueurs à la mi-temps, aurait même pu l’emporter. Ces deux points perdus risquent de faire mal alors que le top 8 est quand même à 7 points… »

Lire aussi Islam Slimani: «J’espère bien rester plus que six mois à Anderlecht!»

2 Le miracle du titre ne va pas opérer deux fois pour Bruges.