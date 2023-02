Procès des attentats à Bruxelles: Osama Krayem a participé à l’exécution du pilote jordanien brûlé vif par l’EI

Après cette année passée sur le front, l’homme qui renoncera finalement à se faire exploser dans le métro est revenu en Europe et a rejoint la cellule terroriste à l’origine des attentats à Paris et à Bruxelles. Jusqu’à son arrestation par la police belge le 9 avril 2019, ce Suédois vivant à Malmö, né le 16 août 1992, était inconnu de la police et de la justice suédoises. Depuis lors, il a été auditionné à 15 reprises.

Selon ses proches en Suède, Osama Krayem avait une pratique rigoriste de l’islam mais ne présentait aucun signe de radicalisation. Il a cependant commencé à manifester un intérêt pour le conflit syrien et développé une « colère » face à la situation des civils bombardés sur place. Il se replie alors peu à peu sur lui-même.

Durant l’été 2014, il effectue de nombreuses recherches sur l’État islamique avant de finalement rejoindre la Syrie à la mi-août via Copenhague et la Turquie. Il affirme y être allé dans un but humanitaire avant de finalement rejoindre l’EI « pour faire la guerre car c’était plus simple de combattre pour eux ».

De septembre à début janvier, on ne trouve plus trace de lui. Le 3 janvier 2015, il réapparaît sur les radars lors de l’exécution filmée du pilote jordanien, otage de l’EI, dans une cage à Raqqa. Il y est cagoulé et assiste à la mise à mort de l’intéressé. Il envoie ensuite des messages à sa famille pour leur demander s’ils ont reconnu son sourcil. Il reconnaîtra par la suite avoir été présent. En février 2015, il se blesse au combat et est retiré du front. Il se retrouve dans une maison pour blessés. Durant son séjour en Syrie, on apercevra aussi Osama Krayem sur une photo en train de confectionner des engins explosifs artisanaux destinés à percer le blindage des véhicules militaires dans un lieu considéré comme une usine pour fabriquer des explosifs envoyés dans la foulée partout en Syrie. « Je suis passé par là pour m’amuser mais c’est vrai que j’ai beaucoup appris », confiera-t-il. Il dira cependant que jamais il n’y a conçu de TATP.