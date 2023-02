Sous la blouse des Gilles, la paille pétille: à Péronnes, le fermier Jan Vergote approvisionne près de 60 carnavals

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Entre Leval et Binche, à Péronnes, la ferme de la Cité du Gille s’est spécialisée depuis 2010 dans la production de cette paille qui répond à des critères bien spécifiques. Elle provient de la culture de l’escourgeon (orge d’hiver). « Il faut être très attentif au désherbage afin que la récolte soit la plus propre possible. Si un chardon épineux vient se mêler à la paille, vous imaginez l’inconfort du Gille. De quoi gâcher un carnaval, » sourit Jan Vergote.