Action face à l’explosion des prix de l’énergie: 200 militants aux sièges des trois partis francophones du gouvernement fédéral (photos)

La coalition exige des mesures fortes et durables pour répondre à la double crise de l’énergie et du climat.Les occupants demandent que les dirigeants des partis écoutent les témoignages de la réalité à laquelle les gens sont confrontés. Ils ont préparé une déclaration qui reprend leurs revendications.

Plus de 200 personnes participent à cette action de désobéissance civile. Elles reprochent à ces partis d’ignorer la réalité de l’appauvrissement et des difficultés concrètes auxquelles une partie conséquente de la population fait face.

Les façades des partis ont été recouvertes de factures d’énergie et des bannières ont été installées sur lesquelles on peut lire « L’énergie au Peuple ! ». Les occupants tiennent aussi des assemblées de discussion sur la situation, sur les revendications et sur la suite à donner au mouvement.

« Nous occupons les partis du gouvernement pour nous faire entendre car nous ne sommes pas ‘tous et toutes dans le même bateau’ », déclare Jean-Marc Lepied (CNE Industrie). « On nous demande de payer les conséquences de politiques qui profitent à une petite minorité. Des politiques auxquelles nous nous sommes toujours opposés. »

Comme l’explique une membre de la Campagne Don’t Pay Belgique : « Peut-être que quand on gagne 10.000€ par mois on ne réalise pas ce que ça veut dire de voir sa facture d’énergie multipliée par 3 ou 4, mais pour nous 200 ou 300€ en plus c’est juste impossible. »

« Trop peu, trop tard »

En effet, pour la coalition de travailleurs, syndicats, citoyens et activistes, l’action du gouvernement, c’est « trop peu, trop tard ». « Jusqu’à présent, les politiques ignorent les enjeux de fond et continuent de subventionner les bénéfices des entreprises. »

Pour Camille, activiste écologiste : « Alors que les aides ne suffisent pas, nos impôts financent directement les profits gigantesques des entreprises de l’énergie. Et ce sont ces mêmes entreprises qui détruisent notre écosystème en réinvestissant ces profits dans de nouveaux forages d’énergie fossile. C’est scandaleux et cela n’a aucun sens. Il faut imposer une baisse des prix aux producteurs et aux fournisseurs à un niveau réellement accessible pour les usagers. »

Agir sur les causes

Les occupants demandent d’agir sur les causes de la crise : « Un secteur de l’énergie livré à la logique du profit, et un partage des richesses toujours plus inégalitaire. Le système actuel ne garantit pas le bien-être de toutes et tous, mais seulement l’enrichissement de quelques-uns. Alors que la richesse produite augmente, on interdit les hausses de salaires et l’indexation est remise en cause par la FEB. »

« Quand je vois les dividendes versés aux actionnaires par les grosses enseignes du commerce, c’est tout simplement insupportable de voir les travailleuses incapables de joindre les deux bouts. Le salaire d’une vendeuse est 30% en-dessous du salaire moyen en Belgique », affirme Myriam Djegham de la CNE commerce. « Nous exigeons le maintien de l’indexation des salaires et des allocations et l’abrogation de la loi de blocage des salaires pour une juste répartition des richesses produites. »

Une étape « primordiale »

Le blocage des prix est une étape essentielle mais insuffisante pour la coalition. « La double crise énergétique et climatique montre bien que la logique de marché place le profit avant les considérations sociales et écologiques », explique Muriel Di Martinelli de la CGSP ALR Bruxelles. « On ne peut pas confier à des intérêts privés un secteur aussi fondamental que celui de l’énergie. Ce secteur doit être socialisé, c’est-à-dire mis sous le contrôle d’institutions démocratiques pour répondre de manière équitable et durable aux besoins de toutes et tous. C’est une étape primordiale pour assurer une justice sociale et climatique qu’il faut mettre en œuvre dès aujourd’hui. »

Cette action s’inscrit dans une alliance des luttes ; syndicats et activistes écologistes s’allient pour faire bouger les lignes. La coalition revendique :

· Un plafonnement des prix de l’énergie à un niveau réellement accessible, imposé aux producteurs et aux fournisseurs d’énergie par une réduction des dividendes distribués à leurs actionnaires.

· La sortie du secteur énergétique de la logique de marché et une gestion démocratique de l’énergie par la socialisation du secteur.