Tyler, le nouveau «Ken humain», a dépensé plus de 100.000 euros en chirurgie esthétique: il a failli être tué… par le botox du marché noir!

Tyler a en effet dépensé plus de 100.000 euros pour passer sur le billard. Sa première injection de botox a eu lieu lorsqu’il avait 15 ans, soit il y a près d’une décennie de ça.

Mais le jeune homme transgressait les règles et avait recours à des produits achetés sur le marché noir. Une injection récente réalisée dans l’arrière-boutique d’une enseigne l’a laissé avec des effets secondaires intenses.

Le « Ken humain » déclare au sujet de cet incident : « Cela a complètement changé ma vision de la vie, car je ne suis plus motivé par la chirurgie plastique. Toute cette épreuve m’a aidé à trouver qui je suis vraiment et je suis très reconnaissant d’avoir encore l’opportunité d’être sur ce Terre (…) J’ai eu des douleurs thoraciques intenses et que j’ai remarqué que mon rythme cardiaque debout était très rapide. En raison de la toxine d’injection de silicone, le système nerveux autonome de mon corps a été durement touché ».