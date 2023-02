Un rassemblement solidaire pour Olivier Vandecasteele organisé ce jeudi sur la Grand’Place de Mouscron

Comme nombre d’autres communes en Belgique, Mouscron apporte tout son soutien à Olivier Vandecasteele et à ses proches. Depuis la mi-janvier, une pétition a été lancée. « Pour inciter à la libération immédiate du travailleur humanitaire tournaisien détenu arbitrairement en Iran depuis près d’un an, un espace dédié à la signature d’une pétition a été installé dans le hall du Centre administratif » avait annoncé la Ville. Cette pétition a déjà récolté quelque 200 signatures, et il est aussi possible d’y adhérer en ligne directement via un QR code.

Ce lundi soir, les élus profiteront du conseil communal pour voter, à leur tour, la motion allant dans le sens d’une demande de libération.