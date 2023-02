«On s’éclate»: les Pellissard franchissent un nouveau cap en tournant un film porno professionnel avec un autre candidat de télé-réalité (photo) Amandine et Alexandre Pellissard ont partagé une séquence avec Charles Vassal, révélé dans « Les Ch’tis ». TF1

Par X.V.

Le couple Pelissard, rendu célèbre grâce à l’émission « Familles nombreuses : la vie en XXL » sur TF1, ne cesse de faire parler de lui.

de videos

Il faut dire qu’en s’orientant vers le X, Amandine et son chéri Alexandre, parents de huit enfants, ont créé la surprise. Amandine Pellissard s’était d’ailleurs expliquée sur le plateau de « Touche pas à mon poste » il y a quelques jours : « Les gens sur Internet nous demandaient si on ne voulait pas ouvrir un compte sur Mym pour des photos de charme. On en a parlé tous les deux. Au départ, Alexandre était un peu mitigé. Il m’a dit : ’Fais-le, mais toute seule’« . Je ne voulais pas me lancer dedans toute seule. Je lui ai dit que c’est une aventure qu’on fait à deux et qu’on assume. »

Lire aussi L’ancienne star du porno Clara Morgane étonnée par les vidéos X d’Amandine Pellissard (ex-«Familles nombreuses» sur TF1): sa réaction surprend les internautes (vidéo)

Amandine et Alexandre viennent de franchir un autre cap, celui de tourner un film pornographique professionnel, pour Jacquie et Michel. La vidéo vient d’être dévoilée, et on y voit également deux autres personnes, dont une bien connue des fans de télé-réalité. Il s’agit de Charles Vassal, révélé dans « Les Ch’tis », et aujourd’hui DJ. « On se retrouve avec ma femme et on s’éclate », explique Alexandre à Charles, ravi de tourner avec l’ancien candidat de télé-réalité.