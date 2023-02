The Dancer: trois talentueux groupes de Bruxelles à l’affiche de la dernière soirée d’auditions

Ce mardi aura lieu la cinquième et dernière soirée d’auditions. Huit nouveaux danseurs (ou groupes) se présenteront à nouveau devant le miroir de The Dancer. Comme chaque semaine, on fait le point sur les candidats de chez nous.

Derrière ces initiales, on retrouve un duo bruxellois qui s’illustre dans un style « Krump contemporain ». Eléa Pauwels (23 ans) et Peter (26 ans) unissent leurs compétences et rassemblent leurs univers. Ce duo est super-connecté quand il danse. Leur chorégraphie parle d’un amour incompris, celui qu’ils traversent parfois !

> Street OG

Dans un style breakdance et hip-hop, ce collectif de la capitale est ultra-diversifié. Tant en âge que dans leurs pratiques : certains sont acrobates, d’autres danseurs, athlètes pros ou experts en art martial !

Ils sont neuf, de 8 à 28 ans, et fonctionnent comme une petite famille. Les plus grands ont commencé il y a 12 ans autour des deux leaders qui ont toujours bossé ensemble, Micael et Rateb. Le premier est plus dans les shows, l’autre dans les compétitions notamment à l’étranger. Ils affichent un beau parcours : « Belgium got talent » mais aussi des événements prestigieux notamment aux serres royales.

> Laura & Seb

Laura Morales (23 ans) et Sébastien Lemaître (35 ans) sont professeurs de danse et chorégraphes. Ils vivent leur passion pour la danse au quotidien et sont en couple depuis cinq ans. Leurs styles respectifs sont très différents : Laura fait du contemporain-jazz qu’elle mélange à quelques notes de classique. Le truc de Seb, c’est le hip-hop et en particulier le Locking et popping. Ce mardi, ils combineront leurs styles sur scène.