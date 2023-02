Des activistes réclamant davantage de justice sociale occupent le siège du PS

Les revendications concernent les prix de l’énergie, le coût de la vie en général, la norme salariale, etc. L’action rassemble militants écologistes, syndicaux, associatifs..., soulignent les activistes. «Il y a une cause commune aux crises sociale et climatique, c’est un système économique basé sur la recherche du profit effréné au détriment du bien-être collectif», résume Camille, activiste écologiste.

En attendant que Paul Magnette vienne éventuellement à leur rencontre, les activistes se sont installés dans le hall du bâtiment, où certains d’entre eux ont témoigné de la difficulté de la situation qu’ils vivent au quotidien. «La moindre des choses serait qu’on vienne les écouter. Entendre les citoyens fait partie de leur métier», souligne encore une participante.

Pour sortir de la crise, le mouvement réclame en premier lieu le plafonnement des prix de l’énergie et une réforme de la norme salariale. Des exigences déjà régulièrement entendues dans les récents cortèges syndicaux. «Les manifestations entre la gare du Nord et du Midi ne suffisent plus, on a donc décidé de passer à la désobéissance civile. Il y a une réelle logique à s’allier entre syndicats et militants écologistes. Nos luttes convergent: socialiser le secteur de l’énergie, c’est aussi permettre de mettre en œuvre au plus vite la transition», conclut Camille.