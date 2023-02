Imane, 25 ans, tombée dans la Senne à Zemst: les recherches pour trouver le corps de la jeune femme ont repris, sans succès

Aux alentours de 01h00 cette nuit-là, deux témoins ont vu une cycliste chuter dans la Senne alors qu’elle empruntait le chemin de halage à Eppegem (Zemst). La police locale et les pompiers ont alors prospecté la rivière dimanche, mardi et mercredi matin, sans résultat. Un mannequin a également été utilisé mercredi après-midi pour reproduire le trajet potentiel parcouru par le corps de la victime. L’objet a été emporté sur une longue distance avant de s’arrêter à une trentaine de mètres de l’écluse de Zemst, à un endroit où une déviation de la Senne rejoint le cours d’eau d’origine. Jeudi, cet endroit avait à son tour été passé au peigne fin par les plongeurs, qui ont finalement retrouvé le vélo de la jeune femme.

« Nous allons à présent demander à tous les hélicoptères qui effectuent un vol dans la zone de survoler si possible la Senne, la Dyle et le Rupel », a expliqué Alain Remue, de la cellule personnes disparues. « Nous devons toutefois aussi envisager le fait que le corps ait été emporté bien plus loin. »