Enquête pour corruption au Parlement européen: Figa-Talamanca n’est plus en détention préventive

Il s’agit de Niccolo Figa-Talamanca, de l’ONG « No Peace Without Justice ».

La détention préventive du prévenu avait été prolongée par la chambre du conseil le 26 janvier, mais le juge d’instruction a entre-temps estimé que cette détention n’était plus justifiée. Niccolo Figa-Talamanca avait été écroué début décembre, en même temps que l’eurodéputée Eva Kaili, le compagnon de celle-ci et assistant parlementaire Francesco Giorgi et l’ex-eurodéputé Pier Antonio Panzeri, qui apparaît comme la figure-clé dans ce dossier. L’Italien a entre-temps obtenu le statut de « repenti ».