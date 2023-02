TotalEnergies signe au Danemark l’un des plus grands projets de stockage du CO2 en Europe

La mer du Nord est adaptée pour ce genre d’enfouissement parce que son sous-sol a les propriétés géologiques nécessaires, et car la région compte déjà de nombreux gazoducs et sites de stockages laissés par des décennies d’exploitation pétrogazière.

Les projets de captage et stockage de carbone (« CCS »), encore très coûteux et à leur frémissement, visent à capter puis emprisonner le CO2, source de réchauffement planétaire et émis en particulier par l’exploitation des énergies fossiles et l’industrie lourde.