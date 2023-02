Joseph Lentini (83 ans) fut photographe au journal La Meuse durant 40 ans

Venu à l’âge de 10 ans d’Italie, Joseph Lentini a eu tout jeune la passion de la photo. « Il travaillait dans une usine qui fabriquait des ascenseurs pour descendre dans la mine, raconte son épouse Daisy. Mais le reste du temps, il parcourait les mariages et les fêtes familiales de la communauté italienne de Liège pour les immortaliser en photos. »

Et puis en 1964, à l’âge de 24 ans, il ose pousser la porte du journal La Meuse et postuler au service photo. « Il a montré ses clichés à Paul Gabriel, le rédacteur en chef de l’époque, et il a été engagé. Il y est resté durant 40 ans, jusqu’à sa pension en 2004. »