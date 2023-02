Journées portes ouvertes à la caserne militaire de la Province de Hainaut

Après une explication sur le rôle de cette institution peu connue et quelques mots sur l’historique du quartier et des monuments qui s’y trouvent, les visiteurs pourront découvrir le site et l’exposition « Frontline Medics », réalisée par Jérusalem Piérard, photographe au War Heritage Institute et réserviste à la composante médicale. Cette exposition photographique retrace le déploiement des militaires belges dans les hôpitaux lors de la crise.