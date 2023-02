Séisme en Turquie: un joueur professionnel turc aurait été retrouvé sans vie dans les décombres

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant au moins un millier de morts et des milliers de blessés dans les deux pays. Un second séisme de magnitude 7,5 a frappé quelques heures plus tard.

de videos

Parmi les victimes, le corps du footballeur professionnel Eyüp Türkaslan, gardien du Yeni Malatyaspor en deuxième division turque, aurait été retrouvé sans vie ce lundi, dans les décombres, alors que son club avait annoncé un petit peu plus tôt être sans nouvelle de son joueur.

« J'ai donné deux jours de repos à l'équipe après le match de Rize », a confié son coach Yılmaz Vural au média Sabah. « La plupart des joueurs n'étaient pas à Malatya. Seul notre deuxième gardien Ahmet Eyüp Türkaslan était là. Ils ont sauvé sa femme. Je suis dévasté. »

L’ancien joueur de Chelsea, Christian Atsu, serait lui aussi récherché sous les décombres du séisme.

Le nombre de morts suite aux tremblements de terre en Turquie s’élève à 1 014. 783 morts et 2.280 blessés en Syrie selon le nouveau bilan provisoire. Le total s’élève désormais à 1797 morts.