Le groupe de rock Leslie Louise, de Jurbise, sort un album et un… film!

Quatuor rock originaire de Jurbise, Leslie Louise pratique un rock empreint de nombreuses influences. Formé en 2017 par les frères Berger, Lucas et Pierre, le groupe n’a pas été inactif et s’est battu sur tous les fronts afin de se faire connaître. Il a évidemment écumé de nombreuses scènes locales, le circuit club si vous préférez. Il a également sorti plusieurs singles depuis 2019 dont un live et aussi un album « Home Again », le 2 février 2022.

Afin de marquer le coup, le groupe vient de ressortir ce jeudi 2 février « Home Again », soit un an après jour pour, mais dans une version améliorée avec en bonus des versions live de certains titres.