Une centaine de fruiticulteurs manifestent devant le siège de Comeos à Auderghem

Une fois devant le siège de la fédération, des discours ont été prononcés pour dénoncer la situation économique des fruiticulteurs et la répartition inégale des marges engendrées par la vente des poires et des pommes.

Une cinquantaine de tracteurs sont partis à 06h00 de Gons, en province de Liège, pour rejoindre la province de Limbourg et le Brabant flamand avant de s’arrêter devant le siège de Comeos, la Fédération belge du commerce et des services, à Auderghem.

Comeos dément les affirmations des fruiticulteurs venus manifester

Comeos a démenti lundi, dans un communiqué, les affirmations des fruiticulteurs selon lesquels les grands magasins se réservent des marges exagérées au détriment des producteurs et invité ces derniers à une nouvelle discussion. Plusieurs centaines d’agriculteurs se sont rassemblés lundi devant le siège la fédération du commerce et des services, notamment pour dénoncer une répartition inégale des marges sur les pommes et les poires et une importation importante de fruits depuis l’étranger.

Le CEO de Comeos, Dominique Michel, réfute notamment l’affirmation des producteurs qui estiment que les supermarchés belges n’accordent pas assez d’importances aux pommes et aux poires nationales. «Nous sommes les meilleurs partenaires des producteurs de fruits belges», affirme-t-il. «Pas moins de 93% des poires sur les étalages de nos supermarchés, sont d’origine belge, pour les pommes c’est 68%».

Dans son communiqué, Comeos explique également que les producteurs de fruits exportent massivement à l’étranger et note que l’effondrement des marchés russe et ukrainien implique un excédent de fruits qui entraîne une baisse de leur prix.

La fédération des commerces conclut en affirmant que les supermarchés ne tirent pas profit de la situation actuelle, car, d’après une étude de l’Observatoire des prix, la marge dans le commerce belge est de seulement 1,29 %.

Une consultation entre Comeos et les producteurs est prévue prochainement pour discuter des problèmes actuels.