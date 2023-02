Des voitures pour recharger les maisons

Et si le véhicule devenait un pilier du réseau électrique ? C’est le principe du V2G, ou vehicle-to-grid, une technologie d’échanges bidirectionnels qui permettra bientôt aux modèles Renault de restituer une partie de l’électricité stockée dans leurs batteries pour optimiser le fonctionnement du réseau, et pallier ainsi au caractère intermittent des énergies renouvelables. Après trois ans de recherche, onze brevets ont été déposés pour ce convertisseur de puissance qui permet non seulement d’améliorer le temps de charge des voitures, mais aussi de réduire les pertes d’énergie de 30%.

Jusqu’à 22 kW

Cette nouvelle technologie, qui offre une capacité de charge allant jusqu’à 22 kW, permet aussi au chargeur d’être bidirectionnel. L’énergie stockée dans la batterie peut ainsi être renvoyée vers le réseau ou servir à alimenter les besoins en énergie d’une maison autonome, pour peu que cette dernière soit elle aussi équipée d’un compteur bidirectionnel.