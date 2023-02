Volkswagen met le paquet sur les bornes

A la manière de Tesla, VW ne se contente pas de construire des voitures électriques, mais développe aussi les infrastructures de recharge. 15.000 bornes sont déjà en service à travers le monde, et 10.000 supplémentaires verront le jour d’ici la fin de l’année. En Europe, ces bornes hautes performances (HPC), d’une capacité maximale de 350 kW, sont principalement installées par Ionity, une coentreprise détenue par VW, Audi et Porsche.

La Chine et les Etats-Unis aussi

Mais Ionity n’est pas la seule société partenaire du Groupe Volkswagen. En Italie, le choix s’est porté sur Enel X Way, alors que d’autres partenariats sont en place avec BP et Iberdrola en Espagne. Aux États-Unis, l’expansion de l’infrastructure électrique du Groupe est supervisée par Electrify America, le plus vaste réseau de recharge rapide public d’Amérique du Nord. En Chine, cette tâche est assurée par la coentreprise CAMS. D’ici 2025, Volkswagen et ses partenaires proposeront 45.000 bornes, dont 18.000 en Europe, 10.000 aux Etats-Unis et 17.000 en Chine.