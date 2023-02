Break de course

BMW vient à peine de sortir sa M3 en version break (Touring) que le préparateur AC Schnitzer lui apporte déjà une dose de vitamines supplémentaire. Au programme, deux packs de puissances différentes. Le Stage 1 fait passer la cavalerie de 510 ch et 650 Nm à 590 ch et 750 Nm. Et si ça ne suffit pas, le Stage 2, qui comprend également un nouvel échappement plus « lyrique », envoie 610 ch et 750 Nm de couple.

Rabaissée

Si le look n’évolue que très peu par rapport à la M3 Touring d’origine, on remarque tout de même que la voiture est plus proche de la route grâce à des suspensions rabaissées de 2 cm. Dans l’habitacle, Schnitzer a placé son propre volant ainsi que de nouvelles palettes de changement de vitesses et des pédales inédites.