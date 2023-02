Steve dérobe de l’outillage dans un magasin à Châtelet et… se fait pincer parce qu’il a oublié son GSM sur place: 1 an de prison ferme

Les faits remontent à 2021. Il y a d’abord eu cette télévision volée chez une de ses connaissances qui l’a évidemment dénoncé : « Il me devait 300 euros » expliquait le prévenu devant le tribunal. Il y a ensuite eu cette chaudière « empruntée » dans un appartement vide de la Sambrienne : « Je l’ai achetée 150 euros à un gars qui squattait un logement, parce qu’il m’en fallait une » admettait-il volontiers, reconnaissant plutôt un recel qu’un vol. Enfin, il y a eu ce cambriolage dans un magasin de Châtelet : paniqué par le déclenchement du signal d’alarme, il avait pris la fuite en abandonnant son GSM derrière lui. Bref, c’est pas vraiment Arsène Lupin… D’autant qu’il purge déjà une peine de 5 ans de prison, pour vol. La récidive dans toute sa splendeur. Le tribunal lui a donc collé 1 an ferme en plus.