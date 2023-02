589,5 kilos de dons récoltés en faveur du Resto du cœur de Marche-en-Famenne

En effet, plusieurs dizaines de personnes ont participé à l’opération et ont déposé leurs dons à la salle du rugby de On, lieu de rassemblement pour cette édition. Au total, ce sont 589,5 kilos de denrées non périssables qui ont été récoltés et remis au Resto du coeur de Marche-en-Famenne.

Le droit à l’alimentation est un droit de l’homme reconnu par le droit international qui protège le droit de chaque être humain à se nourrir dans la dignité.