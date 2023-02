Des mots pour partager notre rapport au vivant à la bibliothèque d’Etalle

Au travers de plusieurs techniques, nous proposons de découvrir les propos de penseurs comme Jean-Philippe Pierron et Baptiste Morizot, pas toujours des plus accessibles. A la lecture de leurs récits, difficile pourtant de ne pas se laisser emporter, envahir par les émotions. Et moi ? Et vous ? Où leurs propos viennent-ils nous chercher, nous titiller, nous questionner ?

Le cycle que Nature Attitude et la Bibliothèque d’Etalle vous proposent se déroule en 3 rencontres :