Feu vert au plus important projet jamais réalisé par le Fonds du Logement de la Région bruxelloise

La biodiversité

Au niveau de la biodiversité, la flore indigène et les variétés en voie de disparition seront favorisées en intégrant nichoirs et abris dans les espaces verts et sur les toitures végétalisées. «La mixité sociale fera partie intégrante du projet avec une crèche de 49 places, trois salles communautaires, des commerces, un salon lavoir, un atelier vélo, un repair café et des locaux pour professions libérales», selon un communiqué du Fonds.