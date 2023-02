Une distillerie à la gare de Binche: le bail est signé avec la SNCB, la phase concrète va pouvoir démarrer

Le Gin de Binche entre en gare ! « Après de longs mois d attente, on vient de signer le bail emphytéotique de 27 ans renouvelable pour l’aile gauche de la gare de Binche ! » annonce fièrement Jérôme Urbain, qui porte ce beau projet à bout de bras, en collaboration avec la brasserie « La Binchoise ». « A partir de maintenant, on lance les permis et les études complémentaires,… nécessaires avant les travaux ».

Un crowdfunding réunit de nombreux contributeurs. - Gin de Binche