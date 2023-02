La commune d’Ellezelles apporte un soutien financier aux agriculteurs pour la collecte de plastiques agricoles

Organisée du 28 novembre au 9 décembre derniers, la collecte de bâches de silos, films d’enrubannage agricoles et de ficelles à ballots en nylon, était ouverte à tous les agriculteurs de Wallonie picarde et du Sud-Hainaut et avait lieu dans trois points de dépôt (dalle de compostage de Templeuve, dalle de compostage d’Ath et Centre de valorisation énergétique d’Ipalle).

En raison de l’augmentation des coûts de recyclage, cette collecte est payante depuis 2020 et entraîne donc une participation financière pour les agriculteurs à raison de 100€/tonne déposée. Cette année encore, l’Administration communale d’Ellezelles a pris la décision de rembourser intégralement ces frais afin de soutenir ses agriculteurs et les encourager à une démarche plus éco-responsable.