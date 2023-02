Taylor Swift, Beyoncé, Justin Timberlake…: 5 artistes qui ont réglé leurs comptes en chanson (vidéos) Shakira et Miley Cyrus cartonnent avec des titres dans lesquels elles se vengent de leurs ex respectifs (Gerard Piqué et Liam Hemsworth). Mais elles sont loin d’être les premières à avoir signé des revenge songs ! Isopix

Par Frédéric Seront

1. Taylor Swift, la spécialiste C'est la reine incontestée des revenge songs. Dès 2006, dans « Picture to Burn », alors qu'elle n'a que 16 ans, elle atomise un ex-boyfriend qui lui a fait du mal. Depuis, elle a pris pour habitude de laver son linge sale en chanson à quasi chaque rupture et de faire de ces morceaux des hits. Quasi tous ses ex (et la liste est longue) y ont eu droit. John Mayer en a fait les frais sur le titre « Dear John ». Jake Gyllenhaal serait, lui, l'inspiration de « We are never ever getting back together » (« On ne se remettra jamais ensemble »). Quant à Harry Styles, l'ex-One Direction, il a eu aussi droit à son lot d'allusions plus ou moins explicites dans plusieurs morceaux. 2. Justin Timberlake, le goujat Au début des années 2000, c'était LE couple people. Mais en 2002, après leur séparation, Justin Timberlake sort « Cry me a river », où il évoque les infidélités de Britney Spears, qui l'a trompé avec son chorégraphe. Les paroles sont explicites et pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il fait appel à un sosie de Britney pour le clip. Oups ! Une chanson qui a fait beaucoup de tort à la chanteuse, qui y répondra dans un single, « Everytime ». Mais le mal était fait. Il faudra attendre dix-neuf ans pour que Justin s'excuse publiquement.

3. Beyoncé, la féministe Si Queen B est pour beaucoup une des plus belles femmes du monde, ça n’a pas empêché son mari, Jay-Z, d’aller froucheler ailleurs. Des coucheries sur lesquelles la chanteuse, incarnation vivante du girl power, n’allait pas passer l’éponge. Elle se venge non pas avec une chanson, mais un album entier, en 2016, « Lemonade », où elle retrace de quelle façon elle a vécu et surmonté les incartades de son époux. Résultat, plus de 6 millions d’albums vendus… et elle est toujours mariée à Jay-Z huit ans plus tard. Ou comment marier business et thérapie de couple.

4. Bob Dylan, le plus mystérieux Eh oui, le prix Nobel de littérature a aussi cédé à l’exercice périlleux de la chanson de vengeance avec « Like a rolling stone », en 1965, un de ses morceaux les plus célèbres, une diatribe implacable à l’encontre d’une jeune femme dont il retrace la déchéance. Mais qui est donc la fille cible de son courroux ? Là, les spéculations vont encore bon train près de soixante ans plus tard. Il pourrait s’agir d’Edie Sedgwick, mannequin et égérie d’Andy Warhol, qu’il a fréquentée, ou de Joan Baez, avec qui il a aussi eu une liaison (notre photo) !