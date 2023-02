Suite au grave tremblement de terre en Turquie et en Syrie, la Ville de Liège ouvre un registre de condoléances

La Ville de Liège a ouvert lundi un registre de condoléances en ligne (à consulter ICI) à la suite du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie dans la nuit de dimanche à lundi, faisant plus de 1.000 morts, a indiqué le cabinet du bourgmestre. Un registre physique sera également accessible dès mardi à l’hôtel de Ville.

Le séisme, de magnitude 7,8, a touché le sud de la Turquie et la Syrie voisine dans la nuit de dimanche à lundi. Selon les derniers bilans provisoires, plus d’un millier de personnes ont été tuées dans les deux pays. Des milliers de blessés et des dégâts considérables sont également recensés.