La chaussée effondrée à Éghezée devrait être rouverte le week-end du 11-12 février

En effet, un trou d’un mètre de large et d’un mètre de profondeur dans lequel on distinguait une galerie s’est formé sur la chaussée. L’effondrement est dû à une fuite d’eau dans les canalisations.

Ce lundi matin, le bourgmestre, Rudy Delhaise s’est rendu sur place avec les responsables de la Raffinerie tirlemontoise à qui appartient la canalisation concernée. Les travaux de réparation ont démarré et le bourgmestre annonce qu’ils devraient se terminer fin de semaine. La chaussée pourrait ainsi être rouverte le week-end des 11 et 12 février.

Rappelons qu’une déviation est mise en place via la chaussée de Namur et la route des Six Frères. À noter que le RAVeL est également fermé de la rue Sainte-Anne jusqu’au Aldi.

Pour rester informé de la situation, le site internet (www.eghezee.be) est régulièrement mis à jour.