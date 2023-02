Triple meurtre à Pelt: la famille était connue de la Justice pour plusieurs conflits

Dimanche, vers 17h45, la police et les secours ont été appelés pour intervenir dans un appartement de Pelt. Ils y ont découvert les corps d’une mère, âgée de 31 ans, et de ses deux enfants, une fillette de quatre ans et un nouveau-né de 7 mois.

Le père, suspecté des faits, avait pris la fuite. Il a été retrouvé mort après une opération de recherche de trois heures. Il s’est vraisemblablement suicidé, selon le constat des autorités.