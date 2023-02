Séisme en Turquie: l’ancien joueur de Chelsea Christian Atsu est porté disparu

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant au moins près de 2000 morts et des milliers de blessés dans les deux pays. Un second séisme de magnitude 7,5 a frappé quelques heures plus tard.

Parmi les nombreuses personnes portées disparues, on retrouve le nom de Christian Atsu, ancien joueur de Chelsea et de Newcastle. L’international ghanéen, qui évolue désormais dans le club d’Hataysport, en première division turque, serait actuellement sous les décombres du séisme selon le média local Star, tout comme son directeur sportif, Taner Savu.