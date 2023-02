Nostalgie organise la seconde édition des BE 90’S à Mons avec Génération Boys Band, Benny B ou encore Snap

Le samedi 4 mars 2023, Nostalgie vous invite à participer à la seconde édition de l’événement BE 90’S, une soirée musicale avec les prestations live des artistes qui ont marqué la décennie. Préparez-vous à chanter sur les titres cultes de Snap, 2Unlimited, Génération Boys Band, Benny B et de danser sur les sets endiablés des DJ’s Cosmic et Steph One.

L’année dernière, plus de 3.000 personnes avaient retrouvé le temps d’une nuit les tubes de Dr Alban, Gala, Culture Beat, Corona, DJ Sash ! ou Yannick.