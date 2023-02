En piteux état, le pont de Warquignies sera démoli et reconstruit: le ministre vient de donner son accord

Le collège communal avait donc fait entendre sa volonté de détruire le pont mais il devait obtenir l’accord du SPW et du ministre des Infrastructures Philippe Henry (Ecolo). C’est désormais chose faite, nous annonce le député Manu Disabato (Ecolo).

Travaux cette année

« J’ai été sollicité par les conseillers communaux boussutois Guy Nita et Joseph Consiglio concernant l’avenir du pont de Warquignies », précise le député. « J’ai donc fait le point sur le dossier avec le cabinet du ministre. Il vient de signer et d’envoyer un courrier à la commune. Il y annonce avoir débloqué un budget pour déconstruire le pont et pour ensuite le reconstruire. »