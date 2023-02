Mike et sa femme sont interdits de vol avec TUI pendant trois ans: les deux Belges partaient une 10e de fois par an avec la compagnie, mais leur dernier voyage s’est très mal passé…

Leur vol pour Alicante étant en retard de 9h, Mike et Hilde ont eu la possibilité d’en prendre un autre. Si leur petit chien était le bienvenu dans le premier, ce n’était visiblement pas du tout le cas dans le second.

Mike et Hilde avaient l’habitude de se rendre plusieurs fois par an en Espagne avec TUI. « Avaient », car désormais, le couple de Belges devra attendre trois ans avant de pouvoir reprendre un avion de la compagnie aérienne. La raison ? Une dispute avec un steward à cause de Pippa, leur chihuahua.

Et la surprise fut grande arrivé à destination puisque le couple s’est vu être accueilli par la Guardia Civil. Mike et Hilde ont été avertis le lendemain qu’ils recevaient une interdiction de vol avec TUI de 36 mois. Ils ont dès lors dû débourser 600 € pour revenir en Belgique via Brussels Airlines à la fin de leur séjour. « Ils ne nous verront plus jamais là-bas ».