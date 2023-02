Le mois du Job Étudiant en province de Luxembourg du 15 février au 15 mars

Ils y évoqueront l’organisation de « Le mois du job étudiant en province de Luxembourg » avec ses particularités (navette, foodtruck, employeurs présents) ainsi que les points de législation à retenir. D’autant plus que depuis 2023, le nombre d’heures de job étudiant est passé à 600. Bonne ou mauvaise nouvelle ?

En 2022, en présentiel, ce sont près de 900 personnes qui ont participé aux différentes Actions Job Etudiant organisées dans la province (Arlon, Bastogne, Bertrix, Fauvillers, Florenville, Habay, Houffalize, Léglise, Libramont, Martelange, Neufchâteau, Paliseul, Saint-Hubert, Vaux/Sûre et Virton). Ces actions sont le rendez-vous incontournable du job étudiant en province de Luxembourg et dans toute la Wallonie. De nombreux acteurs du monde socioprofessionnel et les partenaires privilégiés d ? Infor Jeunes Luxembourg et Infor Jeunes Marche proposent des Actions Job Etudiant sur leur territoire. Ces actions donnent un sérieux coup de pouce aux jeunes à la recherche d’un job étudiant.