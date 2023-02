Saint-Josse ouvre un registre de condoléances suite au terrible séisme qui a endeuillé la Turquie et la Syrie

« Dans ces moments tragiques, nous pensons aux victimes et à leurs proches. Je présente mes condoléances à la Turquie et à la Syrie », exprime Emir Kir, le bourgmestre de Saint-Josse. « Le bilan des morts et des blessés est malheureusement déjà très lourd. Toutes nos pensées vont vers les équipes de secours qui mènent un combat héroïque. »

En hommage à ces personnes décédées, la commune de Saint-Josse – comptant de nombreux ressortissants turcs et syriens – a tenu à exprimer sa solidarité. Depuis ce lundi, les drapeaux de la maison communale ont été mis en berne. De plus, un registre de condoléances a été mis à disposition des habitants.

Dans la nuit de dimanche à lundi, un impressionnant séisme de magnitude 7,8 a touché le sud de la Turquie et une partie de la Syrie. Selon les derniers bilans, on dénombre actuellement plus d’un millier de morts et autant de blessés. Un nombre qui ne cessera d’augmenter dans les jours à venir au vu de la difficulté des recherches dans la zone. Les dégâts humains et matériels sont importants.

Les secousses du séisme en Turquie et en Syrie ressenties à Uccle

L’Observatoire royal de Belgique à Uccle a enregistré les secousses du tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie la nuit dernière, indique-t-il lundi.

La secousse et même les répliques ont été mesurés par les sismomètres de l’Observatoire. «Mais les gens en Belgique n’ont pas ressenti le séisme», explique Koen Van Noten de l’Observatoire royal de Belgique. «Le tremblement de terre était perceptible jusqu’à 200 à 300 km de son épicentre. En Belgique, on a donc rien senti. Les secousses n’ont été mesurées que par nos instruments».

L’Observatoire enregistre quotidiennement des secousses dans le monde entier. Que celles de cette nuit aient été mesurées n’est donc pas exceptionnel. Au plus la magnitude d’un séisme est grande, au plus loin de l’épicentre on peut l’enregistrer. Dans le cas d’un séisme en Turquie, les sismomètres de Uccle peuvent le capter dès qu’il atteint une magnitude de 4 à 5. Un tremblement de terre de magnitude 2 à 3 se produisant aux Pays-Bas apparaîtra aussi sur les instruments de mesure de la station d’Uccle.

La première secousse, d’une magnitude de 7,8, s’est produite à 4h17 locales lundi (2h17 heure belge). Elle est survenue en Turquie dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est), à 60 kilomètres environ à vol d’oiseau de la frontière syrienne, et à une profondeur d’environ 17,9 kilomètres. Des dizaines de répliques ont suivi, avant un nouveau séisme de magnitude 7,5, à 11h24 heure belge, toujours dans le sud-est de la Turquie, à 4 kilomètres au sud-est de la ville d’Ekinozu.

Le bilan humain conjoint, en Syrie et en Turquie, s’établit pour le moment à plus de 2.300 morts, des milliers de blessés et des dégâts matériels considérables.