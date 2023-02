Des poubelles Big Belly sur la place Reine Astrid à Jette pour faire face aux nombreux déchets: «Une Big Belly permet de remplacer 6 corbeilles publiques»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Souvenez-vous. Au début de la mandature, en février 2019, l’échevin de la Propreté publique à Jette, Mounir Laarissi (Les Engagés), annonçait vouloir diminuer le nombre de poubelles sur son territoire. « Le but était d’optimiser le nombre de poubelles publiques sur le territoire de la commune. À certains endroits, nous avions plusieurs poubelles côte à côte avec certaines communales et d’autres régionales. Cela n’avait pas beaucoup de sens. Nous avons donc retiré un certain nombre de corbeilles publiques », rappelle Mounir Laarissi.

Si à certains endroits cela n’avait pas de sens de garder des corbeilles publiques, à d’autres, il était nécessaire de renforcer la présence des poubelles.