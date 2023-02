Les étudiants en droit de l’UNamur se plongent dans l’affaire Mawda: «Ce Fil Rouge permet aux étudiants de découvrir que le droit est un bon outil au service de valeurs, les poussant à devenir des juristes engagés»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une première en termes d’approche pédagogique à l’UNamur : les étudiants et enseignants de la faculté de droit, toutes années et programmes confondus, travaillent sur une même thématique pendant une année académique. « Enfance et migration », voilà la thématique de cette première édition du « Fil rouge » de la faculté de droit à Namur.

Les étudiants se penchent sur l’affaire Mawda, du nom de cette petite fille de migrants kurdes âgée de 2 ans et tuée en mai 2018 par le tir d’un policier, alors que la camionnette dans laquelle elle se trouvait avec ses parents et une vingtaine de migrants était prise en chasse par la police.